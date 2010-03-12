Новый глава МВД сказал, что будет считать самым тяжким преступлением
13:37, 12 марта 2010Политика
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И пообещал навести порядок
|Анатолий МОГИЛЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на координационном совете руководителей правоохранительных органов Украины.
Глава МВД пообещал, что в ближайшее время будут приняты действенные меры по наведению порядка, особенно в сфере дисциплины сотрудников внутренних дел.
А.МОГИЛЕВ предупредил всех руководителей подразделений МВД, что факты сокрытия правонарушения будет считаться самым тяжким преступлением, и к сотруднику милиции, который будет скрывать преступления, будут применяться самые жесткие меры.
А.МОГИЛЕВ пообещал в ближайшее время также представить новые кадры в МВД.
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