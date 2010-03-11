Азаров думает, что Украина с такой командой получила уникальный шанс

Министерство юстиции станет базовым ведомством, на которое будут возложены полномочия по осуществлению юридического сопровождения реформ в государстве.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе официального представления коллективу Министерства юстиции новоназначенного министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Премьер-министр подчеркнул, что страну ожидают системные и качественные реформы в судебной, социальной, налоговой и экономической сферах. Качество таких реформ, по словам премьера, в значительной степени будет зависеть от квалифицированного юридического сопровождения, которое будет осуществлять главное юридическое ведомство страны.

Н.АЗАРОВ отметил, что законодательная работа, направленная на реализацию указанных реформ, должна получить новое качественное развитие.

«В государстве должны создаваться такие законы, относительно которых будет исключена возможность двузначной или трехзначной трактовки норм», - заявил премьер-министр.

Н.АЗАРОВ также отметил уникальные возможности, которые встают перед новоназначенным правительством.

«К власти пришла команда, в которой Президент, премьер министр и парламентская коалиция являются единомышленниками. Поэтому вместо политической борьбы и конкуренции мы предложим стране стабильность и развитие. Такой шанс выпадает стране едва ли не первый раз за последнее десятилетие», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, 11 марта 2010 года Верховная Рада Украины приняла Постановление "О формировании состава Кабинета Министров Украины". В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85, частью четвертой статьи 114 Конституции Украины и статьей 9 Закона "О Кабинете Министров Украины" Верховная Рада Украины назначила А.ЛАВРИНОВИЧА на должность министра юстиции Украины.