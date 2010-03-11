Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее дух всегда будет присутствовать в парламенте, невзирая на отсутствие у нее депутатского мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя заявления депутатов от Партии регионов о том, что она не имеет права находиться на пленарных заседаниях Верховной Рады.

«Мне всегда тяжело понять ход мыслей ЯНУКОВИЧА и Партии регионов, потому что у нас разная структура мышления. Но могу сказать, что буду я там или не буду – пусть они точно знают, что мой дух там будет присутствовать постоянно, и он никогда не даст им делать то, что они запланировали делать с Украиной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что будет обязательно руководить фракцией БЮТ в парламенте, партией «Батькивщина» и Блоком Юлии Тимошенко. «Я не знаю, какие у них домыслы. Я буду управлять фракцией, партией и блоком, и буду делать все, чтобы наша команда была сильной в оппозиции», - заверила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что как лидер оппозиции еще не начинала формировать оппозиционное правительство. «Сегодня последний день работы нашего правительства, которое я возглавляла. Поэтому об этом мы с вами сможем поговорить на следующей встрече», - добавила она.