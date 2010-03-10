Политологи: коалиция "тушками" плохо закончится для страны

Политологи убеждены, что формирование коалиции и правительства по новым правилам углубит политический кризис и плохо закончится для страны.

Об этом они сказали в интервью “Политичній думці”.

В частности, как заявил политолог Игорь ЖДАНОВ, “у нас есть положение Конституции, которое требует формирования коалиции исключительно на базе фракций”. По его словам, он “откровенно удивлен действиями команды ЯНУКОВИЧА, которая начала свои шаги с нарушения Конституции”. По мнению эксперта, если на основании принятых изменений к Регламенту будет сформирована коалиция, то она будет сформирована неконституционным способом, а следовательно, и власть будет субъектом неконституционным.

“Понятна будет идеологическая обертка этой коалиционной конфеты. Они будут говорить, обычно, о неуместности выборов из-за кризиса, о желании преодолеть этот кризис и о несостоятельности старой коалиции. Эта политическая пиар-мотивация, безусловно, будет подаваться простому народу в свое оправдание. Но зачем было тогда отставлять предыдущее правительство, если вы не можете законно сформировать новую коалицию и правительство?”, - подчеркнул И.ЖДАНОВ.

В свою очередь политолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ напомнил, что Конституционный Суд уже однажды принял решение, что коалиция в парламенте должна формироваться не отдельными депутатами, а фракциями. “Но мы знаем прецедент с КС, который принял решение в свое время, что КУЧМА в действительности отсидел не два, а один срок президентства, и позволил ему баллотироваться в третий раз. Поэтому я думаю, что решение КС будет на этот раз ни вашим, ни нашим. Он будет руководствоваться политической логикой, и я не думаю, что он повторит сейчас свое предыдущее решение, запрещавшее формировать правительство отдельными депутатами”, - отметил эксперт

Безусловно, убежден он, это все углубит политический кризис, а коалиция и правительство, сформированные таким образом, будут нелегитимны. “Даже более того, - добавил политолог, - решения, которые будут принимать такое правительство и коалиция, могут быть обжалованы как незаконные. Это может иметь очень негативные последствия для страны. Если правительство нелегитимно, то и нелегитимными будут и все кадровые решения, бюджетные”. Это, подчеркнул Т.БЕРЕЗОВЕЦ, фактически может привести к правовому коллапсу страны.

По его мнению, выход из этой ситуации один – законно создать коалицию и правительство с привлечением фракций, а не депутатов, или идти на досрочные выборы.

Вместе с тем политолог Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что “КС уже давно превратился в инструмент легитимации нелегитимных решений власти”. “Конституционный Суд в таком виде, в каком он есть в Украине, - это трибуна для власти. Как власти нужно, так он и растолкует. Он никогда не выступит против силы. То есть, кто более сильный, тот и выигрывает”, - отметил эксперт.

Он также убежден, что все это углубит политический кризис.

В то же время В.ЦИБУЛЬКО считает, что КС все-таки должен был бы повторить свое старое решение относительно формирования коалиции в парламенте, представление по поводу чего, кстати, делали «регионалы». “Если же КС не примет законного решения, то коалиция будет таки создана. Первое, что они постановят, – это бюджет, потом эта коалиция развалится и все пойдут на выборы. Я думаю, что зубы сломают вокруг закона о выборах и на время вся эта власть очутится в режиме ручного управления. Очевидно, для того, чтобы олигархи в условиях ручного управления смогли воспользоваться для стабилизации своего бизнеса. Не больше. Затем придется ситуацию исправлять, потому что иначе будет поставлен под сомнение вопрос не только своей легитимности, а вопрос перспектив страны”, - отметил политолог.

Кроме того, политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что “создание парламентской коалиции, как сейчас говорят, «тушками» и формирование на ее основе нового правительства закладывают под систему политической власти мину замедленного действия”.

По его мнению, если не в ближайшее время, то немного позже именно проблема сомнительной легитимности правительства и коалиции могут повлечь серьезные проблемы. Однако Партия регионов, зная о таких рисках, сознательно идет на такие нарушения, отметил он.

“Они понимают сомнительный характер создания коалиции и правительства, но откровенно признают, что для них главное - сформировать правительство, подконтрольное президенту. Все остальное их не волнуют. Даже если Конституционный Суд спустя некоторое время, а «регионалы» рассчитывают, что это займет где-то полгода, признает такой способ формирования коалиции незаконным, все равно останется новое правительство, скорее всего с премьером АЗАРОВЫМ”, - сказал Ф.ФЕСЕНКО. Далее, по его словам, это уже станет проблемой для парламента и для депутатов.

“Вряд ли в этом составе парламента удастся сформировать легитимную коалицию. Здесь вопрос в том, кто будет контролировать судебную систему Украины в ближайшее время. Мы видим, что ЯНУКОВИЧ и его окружение предпринимают соответствующие шаги, чтобы влиять на судебную систему. Они хотят уменьшить риски обжалования решений Президента, правительства и все прочее. Поэтому даже если определенные решения будут обжалованы в суде, то параллельно будут соответствующие решения и в интересах Президента и правительства. Все понимают это”, - отметил политолог.

По его мнению, для «регионалов» сейчас главное - сформировать свое правительство, а дальше «хоть трава не расти». Как считает В.ФЕСЕНКО, “сомнительный характер новой коалиции приведет к тому, что Верховная Рада попадет под дамоклов меч роспуска. Это будет дополнительный инструмент для шантажа депутатов. А то, что новое правительство будет нелегитимное, никого не будет волновать. Этим правительством, скорее всего, легко и пожертвуют в случае заострения кризиса”.

“Все эти действия новой власти свидетельствуют о том, что сейчас решаются проблемы не страны, а исключительно проблемы нового Президента и системы исполнительной власти. Подчеркиваю, то, что они сейчас делают, – это мина замедленного действия. И когда она взорвется и настолько большими будут масштабы этого взрыва, сложно прогнозировать”, - заявил эксперт.

Между тем политолог Вадим КАРАСЕВ высказал мнение, что если КС вновь примет к рассмотрению вопрос о порядке формирования коалиции, то это означает, что он ориентируется на пожелания новой власти, а не на свое решение, в соответствии с которым лишь фракции могут формировать коалицию.

“Одним словом, кризис продолжается. Если коалиция и правительство будут сформированы на принятых депутатами изменениях к Регламенту, то это так просто не закончится”, - резюмировал эксперт.