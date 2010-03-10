Северинсен: несправедливо менять правила посередине политической игры

Бывший содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине, датский политик Ханне СЕВЕРИНСЕН обеспокоена решением украинского парламента изменить правила формирования коалиции.

«Несправедливо менять правила посередине политической игры», - говорится в заявлении Х.СЕВЕРИНСЕН, переданном «Главкому».

Поправки к Регламенту парламента, позволяющие формировать коалицию не только из фракций, но и из отдельных депутатов, противоречат Конституции Украины и выводам Конституционного Суда от 2008 года, заявляет Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, если новая коалиция будет сформирована по новым правилам, «люди, голосовавшие на парламентских выборах 2007 года, увидят, что результаты их выбора разрушены».

«Украине как никогда надо придерживаться честных правил, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН. - Боюсь, что коррупционные сделки в Верховной Раде обернутся индивидуальным членством в коалиции. Это может привести к возвращению практики времен Леонида КУЧМЫ, когда парламентские коалиции строились не на основе политических платформ, а на основе материальной выгоды и прочих незаконных стимулов. Принятие поправок к закону о Регламенте ВР станет шагом назад в выполнении обязательств Украины перед Советом Европы».

Х.СЕВЕРИНСЕН также выразила обеспокоенность отменой местных выборов. Она считает этот шаг «серьезной угрозой местной демократии, противоречащей заявлениям политических сил о том, что местная демократия должна укрепляться». Датский политик назвала отмену местных выборов, «по сути, переворотом».