Янукович хочет услышать, что скажет КС о коалиции «тушек»

Президент Украины решил обратиться в Конституционный Суд с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос относительно легитимности коалиции и правительства, которые создаются в новых условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам встречи Виктора ЯНУКОВИЧА с послами G8 и Евросоюза.

На сегодняшней встрече Президент проинформировал послов Большой восьмерки и Европейского Союза о ходе процесса по созданию парламентской коалиции и нового правительства.

Также В.ЯНУКОВИЧ поделился с послами G8 и Евросоюза мнением обо всех вариантах развития политической ситуации в государстве на ближайшую и дальнейшую перспективу.

Президент также выслушал оценку событий в Украине с точки зрения послов. В частности, дипломаты отметили важность того момента, что Президент Украины встретился с ними до подписания им изменений в Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины». Также послы подчеркнули важность того, что Президент Украины решил обратиться в Конституционный Суд с просьбой как можно скорее рассмотреть вопросы по легитимности коалиции и правительства, создающихся в новых условиях, отметили в пресс-службе.

На встрече дипломаты подчеркивали, что стабильность в Украине нужна партнерам Украины. Президент отметил, что стабильность чрезвычайно важна и для украинского общества. Это главная предпосылка успешной реализации изменений и реформ, поэтому так важно быстро сформировать эффективную и профессиональную власть.

Послы подчеркнули, что международное содружество готово сотрудничать с новым руководством Украины с тем, чтобы достичь стабильности и реализации реформ.

Говоря о первоочередных шагах, которые будут осуществлены во внутренней политике, Президент Украины рассказал дипломатам об идее создания Центра стратегических реформ, о задачах такого центра, полномочиях и руководящем составе.

В свою очередь дипломаты заверили, что все, что касается демократизации и реформ, получит значительную поддержку стран Большой восьмерки и Европейского Союза.