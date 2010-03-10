Лидер фракции НУ-НС никаких ультиматумов от Азарова не слышал

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона», вероятнее всего, перейдет в оппозицию, но окончательное решение по поводу своих дальнейших действий будет принимать завтра утром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО в интервью журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По его словам, члены НУ-НС будут принимать решение по поводу своих дальнейших действий завтра на заседании фракции, которое начнется в 9.15.

На сегодняшний день, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, решение о вхождении в коалицию не принято, и если будет создана коалиция, в том числе на основе индивидуального членства, НУ-НС перейдет в оппозицию.

«Это самый вероятный сценарий для нашей фракции», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Также он опроверг информацию о том, что на сегодняшний день некоторые депутаты от НУ-НС якобы подписали общее решение фракции о вхождении в состав коалиции с Партией регионов.

«Ни одной подписи нет. Никому не верьте, кто скажет, что есть единичные подписи под общим решением о вступлении в коалицию», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Кроме того, он не согласился с оценкой некоторых представителей из его фракции, что и.о. председателя Партии регионов Николай АЗАРОВ сегодня на встрече НУ-НС выдвигал какие-то ультиматумы. По словам Н.МАРТЫНЕНКО, состоялся толерантный и откровенный разговор, но это было не более как обмен мнениями.

Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с представителями Партии регионов депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявил, что “регионалы” требуют от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” до конца дня определиться со своим участием в коалиции.

По словам Р.ЗВАРИЧА, во время встречи Н.АЗАРОВ заявил, что в случае отказа фракции НУ-НС войти в коалицию, завтра она будет сформирована, и его кандидатура будет вынесена на голосование за назначение на должность премьер-министра.