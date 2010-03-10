Симоненко хочет сегодня же уговорить Януковича на коалицию без НУ-НС

Лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО надеется, что до конца сегодняшнего дня будут завершены переговоры о коалиционном соглашении между Партией регионов, Блоком Литвина и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, комментируя итоги встречи лидеров фракций с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что сегодня состоялся плодотворный разговор, и стороны определились в главном: что Президент подпишет изменения в Регламент ВР, что позволит “обеспечить нормальную работу парламента и единство всех ветвей власти”.

П.СИМОНЕНКО также сказал, что В.ЯНУКОВИЧ не только подпишет закон об изменениях в Регламент ВР, но и обратится в Конституционный Суд, чтобы удостовериться в правовой чистоте этих действий. «Но мы будем сегодня завершать переговорный процесс по соглашению и о совместной работе в коалиции», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, войдут ли коммунисты в коалицию, П.СИМОНЕНКО сказал, что именно коммунисты предлагали создать такую «антикатастрофическую коалицию». При этом П.СИМОНЕНКО выразил убеждение, что НУ-НС в этой коалиции не будет.

Как сообщал УНИАН, 9 марта парламент принял изменения в закон о Регламенте ВР, которые предусматривают переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов ВР других политических сил, которые не вошли в коалицию фракций.

Сегодня, 10 марта, пресс-служба Президента сообщила о намерении В.ЯНУКОВИЧА обратиться в КС с просьбой как можно скорее рассмотреть вопрос о легитимности коалиции и правительства, которые создаются в новых условиях.