Плющ: я буду в коалиции, какой бы она ни была

Народный депутат, член фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Иван ПЛЮЩ войдет в состав коалиции, инициируемой фракцией Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я вам однозначно говорил раньше и сейчас говорю, что я буду в коалиции, какой бы она ни была», - сказал он.

По словам И.ПЛЮЩА, коалиция – это не только дань моде, а это тот механизм, который должен помочь вывести Украину из кризиса. «Нельзя строить страну только с должностей премьера, Президента или еще кого-то», - сказал депутат от НУ-НС.