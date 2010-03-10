Плющ: я буду в коалиции, какой бы она ни была
14:50, 10 марта 2010Политика
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Потому что это - "не только дань моде"
Народный депутат, член фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Иван ПЛЮЩ войдет в состав коалиции, инициируемой фракцией Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ заявил сегодня в интервью журналистам.
«Я вам однозначно говорил раньше и сейчас говорю, что я буду в коалиции, какой бы она ни была», - сказал он.
По словам И.ПЛЮЩА, коалиция – это не только дань моде, а это тот механизм, который должен помочь вывести Украину из кризиса. «Нельзя строить страну только с должностей премьера, Президента или еще кого-то», - сказал депутат от НУ-НС.
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