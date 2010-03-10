В Верховной Раде появилась еще одна «если хотите, оппозиция»

Группа «За Украину!» не собирается принимать участия в формировании оппозиционных правительств с фракцией БЮТ или со сторонниками члена фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат из фракции НУ-НС, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«То, что уже сейчас задекларировано создание двух оппозиционных правительств, и еще не завершен процесс, является фактом абсолютно юмористическим. Поэтому в этих юмористических и трагикомических событиях мы участия не принимаем», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, пусть все «выдающиеся» оппозиционеры сами выясняют, кто из них будет лидером объединенной оппозиции, кто – официальной, а группа «За Украину!» будет противостоять антиукраинским решениям Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что его группа уже давно заявила, что не согласна с первыми решениями Президента. «Если хотите это называть оппозицией, называйте», - сказал он.