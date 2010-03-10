Регионалы утверждают, что нашли уже 230 желающих в коалицию

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ утверждает, что под соглашением о создании коалиции есть уже более 230 подписей народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Уже есть достаточное количество подписей – более 230. И это депутаты, которые готовы присоединиться к коалиции большинства», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отказался демонстрировать этот документ, сославшись на то, что не может его обнародовать до окончательного решения.

«Это было бы просто неэтично», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если завтра изменения к Регламенту ВР будут подписаны Президентом и вступят в силу, то “коалиции уже ничего не помешает формировать правительство».

“Мы можем ожидать, что в течение короткого времени может быть сформировано правительство, и все вопросы будут решены», - сказал он.

Он заверил, что при формировании правительства не будет применяться квотный принцип.

По словам А.ЕФРЕМОВА, исходя из переговорного процесса о создании коалиции, большинство голосов “складируется” вокруг того, что премьер-министром будет избран Николай АЗАРОВ.

«Это кандидатура, которая не вызывает споров практически ни у кого», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада 235-тью голосами приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов.