Украинцы поставили оценку Ющенко (опрос)

Украинцы оценили деятельность Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента на “двойку”.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В частности, респонденты оценивали деятельность В.ЮЩЕНКО в должности Президента Украины по 5-балльной шкале, где «1» означает очень плохо, а «5» - очень хорошо. Средняя оценка составила 2,17 балла.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО отметил, что такая оценка со стороны опрошенных была ожидаемой, учитывая чрезвычайное разочарование граждан президентством В.ЮЩЕНКО. Так, полная поддержка деятельности В.ЮЩЕНКО в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2005 года уменьшилась в 17 раз (с 48,3% до 2,8%). В то же время неподдержка его действий выросла за этот же период с 23,3% до 73,6%.

А.БЫЧЕНКО добавил, что, сравнивая исполнение обязанностей Президента Украины разными политиками, находившимися на этом посту, около трети опрошенных (32,6%) считают, что лучшим Президентом был Леонид КУЧМА. 12,6% респондентов лучшим Президентом назвали Леонида КРАВЧУКА и только 10,6% граждан считают, что лучшим Президентом Украины был В.ЮЩЕНКО. Относительное же большинство опрошенных (44,1%) не смогло выделить никого из них или не ответили на вопрос.

Также относительное большинство украинцев (43,2%) считает, что В.ЮЩЕНКО должен отойти от политической и общественной жизни. Пятая часть опрошенных (20,5%) считает, что он должен заняться общественной деятельностью. Приблизительно одинаковое количество респондентов склоняется к мысли, что В.ЮЩЕНКО должен продолжить активную политическую деятельность (11,3%), и хотели бы, чтобы он был привлечен к суду (12,0%). Остальные опрошенные не определились или дали другой ответ.

По сравнению с ответами на аналогичный вопрос относительно будущего Л.КУЧМЫ, который ставился в феврале 2005 года, к В.ЮЩЕНКО население относится менее агрессивно: привлечения Л.КУЧМЫ к суду в 2005 году хотели 35,3% опрошенных.

Исследование было проведено с 26 февраля по 2 марта 2010 года. Опрошены 2010 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.