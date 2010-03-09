Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинский язык будет единственным государственным языком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.

«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по его словам, в Украине в обязательном порядке будет внедрена Европейская хартия региональных языков.