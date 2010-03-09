Янукович заявляет, что украинский язык будет единственным государственным
13:06, 09 марта 2010Политика
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Будет также внедрена Европейская хартия
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинский язык будет единственным государственным языком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.
«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Кроме того, по его словам, в Украине в обязательном порядке будет внедрена Европейская хартия региональных языков.
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