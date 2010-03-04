Партия защитников Отечества призывает сплотиться перед угрозой переворота

Партия защитников Отечества призывает все политические силы сплотиться перед угрозой конституционного переворота в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии, которое возглавляет Юрий КАРМАЗИН.

По словам авторов заявления, сегодня, 4 марта, с принятием за основу изменений к статье 61 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» фракциями Партии регионов, коммунистов, Блока Литвина и несколькими политическими изменниками, над Украиной нависла реальная угроза конституционного переворота, начало которого произошло 2 марта 2010 года в результате незаконных действий председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, который, ссылаясь на новый Регламент ВР, вопреки ст. 58 Конституции Украины, объявил о роспуске демократического большинства.

Это, как отметили в Партии защитников Отечества, “был первый шаг на пути к осуществлению государственного переворота Украины”.

После этого, говорится в заявлении, распустив демократическую коалицию и отправив правительство Юлии ТИМОШЕНКО в отставку, Партия регионов и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поняли, что, в соответствии с действующей Конституцию и законодательством законно создать коалицию в ВР и таким образом утвердить новый состав правительства, им не удастся.

Исходя из этого, В.ЯНУКОВИЧ и его команда “решили сделать второй и последний шаг к перевороту, а именно: внести изменения в статью 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» и узаконить формирование коалиции в Верховной Раде Украины из числа отдельных депутатов–изменников”.

Как констатирует Партия защитников Отечества, названные политические силы полностью игнорируют ст. 83 Конституции, где указано, что «в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины», и Решения Конституционного Суда № 16-рп/2008, №17 -рп/1998, № 12-рп/2008, в которых черным по белому записано – в состав коалиции депутатских фракций могут войти лишь те народные депутаты, которые есть в составе депутатских фракций, сформировавших коалицию.

“Вхождение в коалицию отдельных депутатов, которые предали своих избирателей, и вышли из состава соответствующих фракций на основе личного желания и подкупа, является антиконституционным. Таким образом, в Верховной Раде восстановлена политическая коррупция, и указанные фракции вместе с депутатами-изменниками собираются заменить выбор украинского народа договоренностью за материальные блага”, - отмечается в заявлении партии Ю.КАРМАЗИНА.

Партия защитников Отечества обращается к политическим партиям, общественных организаций и средствам массовой информации с просьбой конституционными методами не допустить антиконституционного переворота в государстве и предупреждает Президента В.ЯНУКОВИЧА, что, в соответствии с Конституцией, «право определять и изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу, и не может быть узурпировано государством, органами или должностными лицами», а одной из функций Президента Украины является гарантирование соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.

Такие способы захвата власти являются ничем иным, как восстановлением политической коррупции, которая ведет к свертыванию демократии, росту напряженности в обществе и искажению воли украинского народа, выраженной им на выборах, подчеркивается в заявлении.

Партия защитников Отечества призывает все политические силы сплотиться перед опасностью возвратить Украину в тоталитарные времена и дать резкий отпор мятежникам. “История Украины знает целый ряд случаев, когда отдельные «горе-политики» изменяли национальным интересам, и они в дальнейшем очутились на свалке истории”, - отметили авторы заявления.

Они выражают убеждение, что их призыв большинство украинцев поддержит, и “нам удастся остановить государственный переворот”.