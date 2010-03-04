Европарламент не будет вычеркивать из своей резолюции пункт о Бандере?

Европейский парламент не сможет исключить из принятой на прошлой неделе резолюции, в которой призывает украинскую власть пересмотреть решение о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

«Не представляю себе сейчас, чтобы Европарламент отыграл это дело назад. Это почти невозможно», - сказал он.

Эксперт отметил, что вопрос о Бандере не был главной темой принятой резолюции ЕП, в которой были много позитивных сигналов для европейской интеграции Украины, выразив надежду, что впоследствии конфликтный пункт отойдет на задний план.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что большинство евродепутатов, которые голосовали за резолюцию, не понимали важных моментов непростых польско-украинских отношений прошлого века.

«Большинство евродепутатов не имеют никакого понятия об этом», - сказал он.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть, главным образом, от националистических организаций в Украине, будут ли они дальше «развивать» тему.

«Здесь есть угроза, что эти группы будут стремиться о себе заявить», - отметил эксперт, подчеркнув, что в Польше тоже есть ряд организаций, которые относительно Бандеры могут вступать в дискуссию с украинцами.

Аналитик назвал сомнительным, что проблемные моменты общей истории исчезнут в дискурсе Украины и Польши, выразив надежду, что они не будут доминировать во взаимоотношениях.

«Надеюсь, что это не будет нарастающей спиралью», - сказал он.

«Возможно, оно будет появляться, но не в качестве доминирующей темы», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Всемирный конгресс украинцев и три областных совета западных областей Украины призвали Европарламент отменить пункт принятой резолюции, в которой украинской власти предлагается пересмотреть решение о предоставлении С.Бандере высшей государственной награды Украины.