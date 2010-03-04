Эксперт думает, что у Азарова есть все шансы обойти Ющенко

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что назначение на пост премьер-министра Украины и.о. главы фракции Партии регионов Николая АЗАРОВА является наиболее вероятным шагом в ходе формирования новой так называемой «коалиции стабильности и реформ».

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

«Поскольку формирование новой коалиции происходит с нарушением Конституции, когда в процессе участвуют не фракции, как это предусмотрено законодательством, а депутаты «поштучно», Партии регионов нет смысла отдавать НУ-НС пост премьер-министра. Имея 172 голоса в ВР, «регионалы» присоединят на более приемлемой для себя кадрово-финансовой основе недостающие голоса от КПУ, Блока Литвина и внефракционных депутатов для получения простого большинства в 226 голосов», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Такая конфигурация коалиции, по мнению эксперта, выглядит более реальной, нежели «содружество» ПР и НУ-НС, «так как с НУ-НС вообще о чем-либо принципиально договориться практически невозможно», а отдавать Виктору ЮЩЕНКО пост главы правительства - не является единственным выходом из коалиционного тупика.

«Таким образом, ПР, похоже, удастся сконцентрировать в своих руках два главных государственных поста, что снимет проблему противостояния между Президентом и премьером, которую мы наблюдали с введением политреформы», - заявил политолог.

В то же время, отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ, формирование коалиции неконституционным образом подрывает основы формальной легитимности как потенциального премьер-министра, так и всего состава будущего правительства.

«Формируя в противовес закону не коалицию, а простое большинство, Партия регионов сама «подкладывает» под своего премьера и правительство мину замедленного действия. Более того, как и демократическая коалиция, «коалиция стабильности и реформ» может аналогичным образом «кануть в Лету» в случае запуска механизма досрочных парламентских выборов. Тогда ни о какой экономической стабильности и росте уже в этом году, заявленных АЗАРОВЫМ, и речи быть не может», - подчеркнул замдиректора АМС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения к своему Регламенту, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда о том, что в состав коалиции могут входить только фракции.