Янукович рассказал, с кого именно «в Украине начинается все»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО немедленно выяснить причины промедления с реконструкцией Шевченковского национального заповедника в Каневе.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Глава государства сегодня подтвердил, что первую свою поездку внутри страны он осуществит в Канев”, - отметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что “с Тараса Шевченко в Украине начинается все”.

Заместитель главы Администрации Президента также проинформировала, что В.ЯНУКОВИЧ принял решение включить в состав мемориального комплекса Кобзаря в Каневе гостиницу, в которой смогут останавливаться многочисленные посетители национального заповедника.

“Президент Украины также встретился с генеральным прокурором А.МЕДВЕДЬКО и поручил ему немедленно выяснить причины затягивания с ремонтом Шевченковского национального заповедника в Каневе, провести там комплексную проверку с тем, чтобы как можно быстрее, возможно еще к дню Независимости, завершить работы и открыть мемориальный комплекс, долгострой которого продолжается свыше пяти лет”, - сообщила А.ГЕРМАН.