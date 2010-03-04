Янукович рассказал, с кого именно «в Украине начинается все»
За ремонтом в Каневе присмотрит Медведько
|Анна ГЕРМАН
Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.
“Глава государства сегодня подтвердил, что первую свою поездку внутри страны он осуществит в Канев”, - отметила А.ГЕРМАН.
По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что “с Тараса Шевченко в Украине начинается все”.
Заместитель главы Администрации Президента также проинформировала, что В.ЯНУКОВИЧ принял решение включить в состав мемориального комплекса Кобзаря в Каневе гостиницу, в которой смогут останавливаться многочисленные посетители национального заповедника.
“Президент Украины также встретился с генеральным прокурором А.МЕДВЕДЬКО и поручил ему немедленно выяснить причины затягивания с ремонтом Шевченковского национального заповедника в Каневе, провести там комплексную проверку с тем, чтобы как можно быстрее, возможно еще к дню Независимости, завершить работы и открыть мемориальный комплекс, долгострой которого продолжается свыше пяти лет”, - сообщила А.ГЕРМАН.