Шеф СБУ: суд по делу об отравлении Ющенко мог состояться еще в 2007-м

Дело об отравлении Виктора ЮЩЕНКО можно было передать в суд еще в 2007 году. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Что касается отравления В.ЮЩЕНКО, так в 2007 году я имел принципиальную позицию и был убежден, что именно тогда у следственной группы было достаточно материалов для направления их в суд», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Однако, по мнению руководителя СБУ, на тот момент не хватило решительности у руководителей Секретариата Президента. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно они ответственны за передачу дела в Генпрокуратуру, после чего СБУ утратило контроль над ним.

«Для подведения итогов тогда были и правовые предпосылки, и воля руководителя СБУ, но не хватило решительности у руководителей Секретариата Президента. Пусть они отвечают, почему они посоветовали В.ЮЩЕНКО передать дело в Генпрокуратуру, где была создана отдельная следственная группа. Теперь я не имею ни возможности, ни права говорить о том, в каком состоянии сейчас это дело», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время руководитель СБУ отметил, что ни В.ЮЩЕНКО, ни Виктор ЯНУКОВИЧ никоим образом не намекали ему на необходимость затягивания судебного разбирательства таких резонансных дел как убийство Георгия Гонгадзе или отравление В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

29 января 2010 года заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША заявил, что Генпрокуратура завершит расследование уголовного дела об отравлении В.ЮЩЕНКО независимо от того останется или не останется он Президентом.

Сразу после инаугурации нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 26 февраля, заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что сомневается в раскрытии убийства журналиста Георгия Гонгадзе и отравления В.ЮЩЕНКО.