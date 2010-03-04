Группа Кириленко уже махнула рукой на будущую коалицию

Лидер группы «За Украину!», член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что внесение изменений в Регламент повторяет ситуацию 2007 года, когда было образовано неконституционное большинство во главе с представителями Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня после принятия за основу соответствующего документа.

Он напомнил, что тогда вся эта неконституционная история завершилась проведением досрочных выборов в ВР.

По его словам, те, кто заботится о демократических изменениях в Украине, не должны начинать деятельность своей коалиции с нарушений Конституции.

«Делайте коалицию, какую захотите, но группа «За Украину!» в нее входить не будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, ВР приняла за основу изменения в свой Регламент, которыми разрешается отдельным депутатам входить в коалицию. В то же время есть разъяснение Конституционного Суда, что в состав коалиции могут входить только фракции.