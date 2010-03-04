В НУ-НС объяснили, почему продвигают в премьеры Ющенко

Украинская народная партия считает, что премьер-министром Украины должен стать представитель национал-демократических сил и одной из таких кандидатур является экс-президент Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат от фракции НУ-НС, представитель УНП Юрий КОСТЕНКО.

«Мы подтверждаем свою позицию о поддержке кандидатуры на должность премьер-министра, которая бы олицетворяла национал-демократов, и среди таких кандидатур на первом месте кандидатура В.ЮЩЕНКО», - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, УНП имеет свои принципы, на которых может состояться переговорный процесс относительно коалиции, в частности, введение двухлетнего моратория на вопросы, которые могут вызывать противоречия в будущей коалиции, – изменение государственного статуса украинского языка, интеграция в НАТО, признание участников национально-освободительной борьбы.

«Новая коалиция, способная отстаивать национальные интересы, должна базироваться на принципах, которые отстаивают национально-демократические силы», - сказал он.

При этом, по его словам, единственный, кто может гарантировать выполнение политических договоренностей в рамках новой коалиции, это премьер-министр, который должен представлять национально-демократические силы.

Кроме того, сказал народный депутат, для недопущения монополизации власти одной политической силой, нужно также закрепить за НУ-НС половину персонального состава правительства, включая, кроме должности премьер-министра, также министра внутренних дел.