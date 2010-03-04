Киевский зоопарк - к 8 Марта: «пригласите к нам ваших любимых»

В Международный женский день 8 марта Киевский зоопарк открыт для посетителей. «В этот день, пригласив к нам ваших любимых женщин, по одному входному билету Вы пройдете вдвоем», - сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка.

В пресс-службе отметили, что световые дни становятся продолжительнее и зоопарк переходит на весенне-летний график работы.

С 1 марта билетные кассы работают с 9.00 до 17.00, экспозиции - с 9.00 до 18.00.