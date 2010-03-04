Немыря и Турчинов зовут в Кабмин журналистов
10:48, 04 марта 2010Политика
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Два брифинга один за другим
Сегодня в здании Секретариата Кабинета министров Украины пройдут брифинги первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Кабмина, брифинг Г.НЕМЫРИ запланирован на 13.00, брифинг А.ТУРЧИНОВА - на 13.15.
Аккредитация проходит до 12.00 по телефонам: 256-65-71; 256-75-81; 255-75-82; 256-66-43; 067-323-60-40.
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