Немыря и Турчинов зовут в Кабмин журналистов

Сегодня в здании Секретариата Кабинета министров Украины пройдут брифинги первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и вице-премьер-министра Григория НЕМЫРИ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Кабмина, брифинг Г.НЕМЫРИ запланирован на 13.00, брифинг А.ТУРЧИНОВА - на 13.15.

Аккредитация проходит до 12.00 по телефонам: 256-65-71; 256-75-81; 255-75-82; 256-66-43; 067-323-60-40.