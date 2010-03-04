Порошенко дали испанский орден

Министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО вручена государственная награда Испании - орден „За гражданские заслуги” степени Большого Креста за выдающиеся усилия в развитии отношений между Украиной и Испанией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, государственную награду П.ПОРОШЕНКО вручил вчера Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Хосе Родригес МОЯНО.

Посол Испании в своем вступительном слове, в частности, отметил важность места и роли Украины в Европе и на международной арене. „Украина становится ближе к Европе, становится более известной в Испании. Успехи Украинского государства являются все более заметными не только из-за большой общины в нашей стране, но и благодаря демократическому характеру избирательного процесса, демократическому процессу передачи власти”, - подчеркнул Х.Р.МОЯНО. Министр П.ПОРОШЕНКО получает эту почетную награду за общность интересов Украины и Испании, поддержку деловых, качественно новых контактов, отметил глава испанского дипломатического представительства.

Посол дал высокую оценку динамике двустороннего диалога между Украиной и Испанией, а также тем договоренностям, которые были достигнуты на уровне глав внешнеполитических ведомств обеих стран во время визитов в Киев и Мадрид в ноябре 2009 и январе 2010 года. Особой активностью, по словам испанского дипломата, отмечались двусторонние контакты с момента, когда МИД возглавил П.ПОРОШЕНКО. „Надеюсь, что все ключевые внешнеполитические инициативы и достигнутые договоренности по евроинтеграционной тематике будут доведены до логического завершения в ближайшее время”, - сказал Х.Р.МОЯНО.

В свою очередь П.ПОРОШЕНКО выразил убеждение, что отношения между двумя странами являются ярким примером достижения важных результатов, которые в первую очередь имеют практическую значимость для удовлетворения потребностей и интересов граждан обеих стран. В этой связи министр отметил недавнее заключение Соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, а также подготовку к подписанию в ближайшее время других важных для граждан Украины документов в сфере социальной защиты.

П.ПОРОШЕНКО также отметил важность поддержки Испанией евроинтеграционных устремлений нашего государства, что приобретает особый вес во время испанского председательства в Европейском Союзе. Отдельно была отмечена близость позиций двух государств по многим вопросам международной проблематики, таких как укрепление европейской и мировой безопасности, выработка общих подходов в вопросах реформирования международных организаций, объединения усилий для противодействия пиратству и организованной преступности.

Глава украинского МИД также заверил, что при поддержке „стран - друзей Украины” будут приняты необходимые меры, чтобы завершить в ближайшее время подготовку к подписанию Соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации и выведен на качественно новый уровень диалог с ЕС по введению безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС.