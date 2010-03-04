Эксперт о Януковиче, Ющенко, Евросоюзе и былой наивности

Украина в случае последовательного осуществления реформ ради внедрения европейских экономических и политических стандартов сможет присоединиться к Европейскому Союзу не раньше 2030 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал польский публицист Марчин ВОЙЧЕХОВСКИЙ в Варшаве на конференции, посвященной ситуации в Украине.

Эксперт отметил, что новый украинский Президент Виктор ЯНУКОВИЧ продолжит курс евроинтеграции, поскольку ему нужна поддержка украинцев, которые хотят присоединения Украины к Евросоюзу.

По мнению М.ВОЙЧЕХОВСКОГО, В.ЯНУКОВИЧ продолжит курс предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, но сконцентрируется на реальном реформировании государства, а не на заявлениях о европейскости украинцев.

«Исчезла (у украинских политиков) романтическая надежда, что ЕС возьмет к себе Украину за Помаранчеву революцию. Это было наивно», - сказал он.

По словам М.ВОЙЧЕХОВСКОГО, Евросоюз может серьезно отнестись к заявке о присоединении Украины через 10 лет, и решение об углубленной евроинтеграции будет принимать уже следующий Президент Украины.

По словам эксперта, реально Украина может присоединиться к Евросоюзу, который в настоящее время объединяет 27 государств, через 20-30 лет.

В то же время М.ВОЙЧЕХОВСКИЙ выразил убеждение, что Украина рано или поздно присоединится к Евросоюзу.