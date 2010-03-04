Соседи Евросоюза получат более 5,7 млрд. евро

Евросоюз выделит в течение трех лет более 5,7 млрд евро для усиления политического сотрудничества и продвижения экономической интеграции между ЕС и его соседями. В частности, средства будут направлены на поддержку политических и экономических реформ, регионального и трансграничного сотрудничества в странах - партнерах ЕС в рамках "Европейского соседства" и т.н. "Партнерского инструмента".

Об этом сообщили РосБизнесКонсалтингу в представительстве Европейской комиссии в Кишиневе. Там уточнили, что Евросоюз укрепляет "Европейскую политику соседства" и увеличивает финансирование на период 2011-2013 гг.

Будут также поддержаны проекты в таких сферах, как климатические изменения, транспорт, энергетика и окружающая среда. Соседи ЕС получат более 2 млрд евро в 2013 г. по сравнению с 1,6 млрд евро в 2010 г. Средства распределены таким образом: Молдавия - 273,1 млн евро, Украина - 470,1 млн евро, Марокко - 580,5 млн евро, Египет - 449,3 млн евро, Тунис - 240 млн евро, Иордания - 223 млн евро, Грузия - 180,3 млн евро, Алжир - 172 млн, евро, Армения - 157,3 млн евро, Ливан - 150 млн евро, Сирия - 129 млн евро, Азербайджан - 125 млн евро, Ливия - 60 млн евро, Израиль - 6 млн евро.

Комментируя данное решение, вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон сказала, что ЕС хочет привлечь к более глубокому сотрудничеству своих соседей, доказывая, что остается надежным партнером в это тяжелое время. ЕС предлагает более сильные связи политической ассоциации и экономической интеграции, адаптированной для желаний и возможностей своих партнеров. "Увеличение финансирования ЕС - важный инструмент для достижения этих целей", - подчеркнула она.