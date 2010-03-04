Коалиция и правительство могут быть созданы «тушками»

В Украине могут быть созданы «нелегитимные» парламентская коалиция и Кабинет министров.

Такое мнение высказал директор Центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО в интервью УНИАН.

«Есть еще один вариант, который представляется, может быть наиболее вероятным, но сомнительным с правовой точки зрения. Я имею ввиду попытку создать коалицию на основе индивидуального членства. Соберут подписи 226 депутатов, но без прямого участия фракции НУ-НС. Но это решение будет очень сомнительным, противоречащим Конституции, и фактически новое правительство, которое попытаются сформировать таким образом, будет весьма сомнительным с точки зрения своей легитимности. Такое решение заложит мину замедленного действия и под парламент, и под созданное таким образом правительство», - считает В.ФЕСЕНКО.

Он объяснил, что для создания новой коалиции необходимы два условия: 226 народных депутатов и согласие фракции НУ-НС на создание большинства.

«Такие голоса есть или могут быть, потому что здесь есть нюанс – если убавить голоса коммунистов, значит уже нет голосов в пользу новой коалиции. Но теоретически 226 голосов найти можно. Пока большинства во фракции НУ-НС в пользу новой коалиции нет. Поэтому на сегодня вопрос о создании новой коалиции остается открытым, когда и как удастся это сделать и удастся ли – это вопрос времени», - отметил В.ФЕСЕНКО.

«С каждым днем ближе к 30-дневнему сроку, отведенному на создание новой коалиции, вероятность досрочных парламентских выборов будет возрастать», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины 243 голосами поддержала резолюцию о недоверии правительству Ю.ТИМОШЕНКО. “За” резолюцию проголосовали 172 депутата от Партии регионов, 7 - от БЮТ, 15 - от НУ-НС, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина и трое внефракционных.