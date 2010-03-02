Среди своих нардепов Луценко насчитал 13 верных Тимошенко

Лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что фракция "Наша Украина – Народная самооборона" не принимала решения относительно ведения переговоров с Партией регионов о формировании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что заявление лидера фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО о якобы начале переговоров с Партией регионов по поручению фракции не отвечает действительности.

«Никакого легитимного заседания, где было бы большинство депутатов и где бы принималось такое решение, не было», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что рассматривает заявление Н.МАРТЫНЕНКО как заявление «лидера меньшинства фракции "Наша Украина – Народная самооборона", которое интересуют исключительно деньги и портфели».

Он еще раз подчеркнул, что никакого легитимного заседания фракции НУ-НС не было, и поэтому сегодняшнее заявление Н.МАРТЫНЕНКО является точкой зрения меньшинства фракции, которое «хочет продаться победителю президентских выборов».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что только что завершилось заседание группы "Народная самооборона", на котором 13 депутатов еще раз приняли решение о переходе в оппозицию к новоизбранному Президенту и новой коалиции, которая, возможно, будет создана в парламенте с участием Партии регионов. При этом он отметил, что три члена группы под руководством Давида ЖВАНИИ высказались за формирование коалиции с Партией регионов.

«Тринадцать остальных членов фракции верны действующей коалиции, действующему правительству», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сегодня внутри фракции НУ-НС позиции депутатов разделились. В частности, он отметил, что большинство депутатов из НУ-НС не принимали решения о возможности ведения переговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Если хотите, я вам опишу ситуацию. По моим данным, в НУ-НС существует 15 человек, которые хотят сотрудничать с Партией регионов за получение своего финансового донора – премьер-министра ЯЦЕНЮКА. И еще около 15 депутатов НУ-НС играют странную песню о премьерстве ЮЩЕНКО. Но интересы этих 15 и 15 не пересекаются между собой. Поэтому большинства у них арифметически и не арифметически не выходит», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также он высказал мнение, что народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК практически не имеет шансов возглавить правительство.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что фракция НУ-НС готова к переговорам с фракцией Партии регионов о создании коалиции. Он сообщил, что состоялось собрание фракции, в котором - в соответствии с протоколом, под которым стоят подписи - приняли участие 37 народных депутатов.

Сегодня, 2 марта, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на заседании парламента объявил о прекращении существования Коалиции демократических сил.

Он сообщил, что на Согласительном совете представители четырех фракций - Партии регионов, НУ-НС, Блока Литвина и КПУ - «констатировали, что коалиции, как таковой, нет».

После этого заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК призвал В.ЛИТВИНА подать в отставку с должности председателя, а Н.МАРТЫНЕНКО обвинил в узурпации власти во фракции.