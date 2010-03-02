Фракция НУ-НС пополнилась одним штыком

Заявление зачитал Литвин

Народный депутат Украины Виктор МАТЧУК вошел в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление В.МАТЧУКА сегодня зачитал на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН. Как сообщал УНИАН, ЦИК 1 февраля признал В.МАТЧУКА избранным народным депутатом от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” вместо Ивана Сподаренко. 16 февраля В.МАТЧУК принес присягу народного депутата Украины.

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