В БЮТ объяснили, почему Тимошенко до сих пор не встретилась с Януковичем

На данный момент премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не собирается проводить встречу с новоизбранным Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Такая встреча не запланирована, и поэтому ее пока не будет», - сказал он.

Кроме того, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, руководство фракции БЮТ не получало приглашения на встречу, которая якобы планируется у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с руководством ВР и лидерами фракций.

«На этот час приглашения мы не получали и такой информации у меня нет ни от руководства ВР, ни от руководства фракции», - сказал он.

При этом А.КОЖЕМЯКИН допустил, что очевидно В.ЯНУКОВИЧ «будет встречаться с той частью лидеров фракций, с которыми он будет “лепить коалицию”».