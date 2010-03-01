Янукович назвал условие продолжения сотрудничества Украины с НАТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина продолжит сотрудничество с НАТО, но без изменения своего статуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, которая состоялась сегодня в Брюсселе.

Отвечая на вопросы журналистов относительно перспектив развития сотрудничества с Альянсом, глава государства заметил, что статус Украины (который определен Конституцией как внеблоковый – УНИАН) останется неизменным.

«Что касается тех программ, которые сегодня выполняются Украиной и НАТО, они будут выполняться и в дальнейшем. Мы будем сохранять партнерские отношения с НАТО», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.