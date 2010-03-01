Тимошенко попросит Януковича рассмотреть Межигорье на предмет коррупции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена сегодня обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой в первоочередном порядке рассмотреть на заседании новосозданного Национального антикоррупционного комитета вопросы о передаче в пользование Черноморского шельфа, о работе на украинском рынке компании «РосУкрЭнерго» и передаче действующему Президенту резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Я сегодня хочу направить обращение к ЯНУКОВИЧУ, чтобы первыми вопросами на Национальном антикоррупционном комитете были рассмотрены, как лишалась страна шельфа Черного моря. Мы сегодня передадим все документы туда, передадим все доказательства того, что это была большая коррупция, которая базировалась на постановлении прошлого премьер-министра ЯНУКОВИЧА. Второе: мы также хотели бы обратиться к НАКу и господину ЯНУКОВИЧУ как его главе о том, чтоб одним из первых вопросов был рассмотрен вопрос «РосУкрЭнерго», которая многие годы обескровливала нашу нефтегазовую систему. И, кстати, один из вдохновителей и руководителей «РосУкрЭнерго» господин ЛЕВОЧКИН назначен руководителем Администрации Президента ЯНУКОВИЧА. Я думаю, что рассмотреть эту коррупционную деятельность было бы очень логично. И последний вопрос из первоочередных, которые, мне кажется, нужно рассматривать самому ЯНУКОВИЧУ как руководителю НАК – возвращение из его нечестной коррумпированной собственности «Межигорья» государству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что рассмотрение и решение этих вопросов были бы одними из наиболее важных первых шагов деятельности Национального антикоррупционного комитета. «Я поверю, что ЯНУКОВИЧ будет бороться с коррупцией, если он начнет с себя – если он начнет с возвращения «Межигорья». И если он «Межигорье» вернет государству, то тогда есть надежда, что кто-то с коррупцией в стране бороться будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также уточнила, что после того, как обращение сегодня будет направлено В.ЯНУКОВИЧУ, оно также будет предоставлено для публикации в СМИ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Об образовании Национального антикоррупционного комитета”.