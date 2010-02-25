Янукович начнет с аудита

Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА начнет свою деятельность с аудита.

Об этом новоизбранный глава государства сказал сегодня во время встречи с председателем Государственной Думы Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и главой Администрации Президента России Сергеем НАРЫШКИНЫМ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня в Украине сложная ситуация, особенно в экономике: огромные долги, падение ВВП, сборы налогов за 2 месяца вперед. «Поэтому мы начнем свою деятельность с аудита», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По информации пресс-службы, во время сегодняшней встречи Б.ГРЫЗЛОВ, поздравляя В.ЯНУКОВИЧА с инаугурацией, отметил, что «произошло то, что должно было произошло раньше».

В свою очередь, Президент Украины сказал: «Господу Богу виднее. Мы долго шли по этой непростой, тернистой дороге».