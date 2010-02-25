Владимир подарил Януковичу перстень-печать киевского князя

Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР подарил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ перстень-печать Киевского князя Всеволода, сына благоверного князя Ярослава Мудрого, которую тот получил в дар от Византийского императора Константина в 1043 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе Украинской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед церемонией инаугурации Президента Украины в Киево-Печерской лавре состоялся благодарственный молебен, после которого В.ЯНУКОВИЧ получил благословение на президентство.