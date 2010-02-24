Глава Тернопольского облсовета из принципа не придет на инаугурацию

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА заявляет, что не будет принимать участия в инаугурации новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте областного совета.

В нем он, в частности, указывает, что как националист по убеждениям не может принимать участия в торжествах по случаю принесения присяги на верность народу Украины «человеком, который по своим политическим взглядам очень далек от суверенной, независимой, соборной Украины». «В этом уже в который раз убеждают задекларированные господином ЯНУКОВИЧЕМ принципы, касающиеся языка и пребывания Черноморского Флота РФ в Крыму. Они никоим образом не характеризуют его как проукраинского политика», - считает А.КАЙДА.

При этом он отметил, что намерение принять новый закон «О языках», который будет предусматривать беспрепятственное функционирование русского языка в Украине в делопроизводстве, образовании, медицине, судопроизводстве является не только грубым нарушением Конституции Украины, но и посягательством на права и интересы украинцев как титульной нации.

Приглашение же Московского патриарха КИРИЛЛА на инаугурацию А.КАЙДА расценивает как нежелание В.ЯНУКОВИЧА развивать украинское общество и государство. «Учитывая «великороссийские», шовинистические заявления высшего русского церковного иерарха, такой шаг расцениваю как пренебрежение к украинским церквам, духовенству и верующим Украинской греко-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата», - подчеркнул А.КАЙДА.