Тимошенко: независимости Украины грозит опасность

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отрицает возможность создания коалиции между ее политической силой в парламенте и Партией регионов, сообщает ее официальный сайт.

"Я хочу заявить, что ни при каких обстоятельствах не буду создавать с Януковичем совместных коалиций. Я не буду подписывать с ним универсалов и меморандумов, именно потому, что не признаю его Президентом Украины", - сказала Юлия Тимошенко.

Глава правительства подчеркнула, что Виктор Янукович, еще не получив полномочия Президента, уже объявил план своих действий, которые не соотносятся с европейской и демократической перспективой Украины, а команда Партии регионов уже начала предавать национальные интересы.

"Команда Януковича уже начала приватизировать газотранспортную систему. Они, кстати, обратились с иском против Украины в Стокгольмский суд, чтобы забрать стратегические запасы природного газа. Вопиющий факт: команда нового Президента выступает против государства Украина. И все это - только начало. Сегодня опасность грозит независимости Украины", - заявила Юлия Тимошенко.