Тимошенко считает, что Янукович долго не останется президентом
21:23, 22 февраля 2010Политика
7783 0
"Как и миллионы украинцев, я утверждаю..."
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ долго не останется в должности главы государства.
“Как и миллионы украинцев, я утверждаю: ЯНУКОВИЧ – не наш Президент. Президент, который пришел к власти обманом, долго не задержится”, – сказала Ю.Тимошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter