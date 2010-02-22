Тимошенко считает, что Янукович долго не останется президентом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что новоизбранный Президент Виктор ЯНУКОВИЧ долго не останется в должности главы государства.

“Как и миллионы украинцев, я утверждаю: ЯНУКОВИЧ – не наш Президент. Президент, который пришел к власти обманом, долго не задержится”, – сказала Ю.Тимошенко.