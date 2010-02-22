Медведев для верности еще раз поздравил Януковича
18:02, 22 февраля 2010Политика
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Говорили и о визите в Москву
Президент РФ Дмитрий Медведев ещё раз поздравил своего новоизбранного коллегу Виктора Януковича с полной и окончательной, юридически оформленной и международно признанной победой на выборах Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.
Медведев и Янукович, обменявшись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, договорились о проведении в ближайшее время, в первой декаде марта текущего года, визита Президента Украины в Москву.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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