Медведев для верности еще раз поздравил Януковича

Президент РФ Дмитрий Медведев ещё раз поздравил своего новоизбранного коллегу Виктора Януковича с полной и окончательной, юридически оформленной и международно признанной победой на выборах Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

Медведев и Янукович, обменявшись мнениями о перспективах двустороннего взаимодействия, договорились о проведении в ближайшее время, в первой декаде марта текущего года, визита Президента Украины в Москву.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.