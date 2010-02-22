Королевская боится, что рынок завалят углем неизвестного происходжения

Отмена лицензирования добычи полезных ископаемых является угрозом безопасности государства и граждан. Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности» (№6073).

Предложенный Госкомитетом по регуляторной политике и предпринимательству законопроект, предполагает, в частности, отмену лицензирование разведки и добычи природных ископаемых, полудрагоценных и драгоценных камней.

«После отмены лицензирования в сфере разведки и добычи полезных ископаемых количество копанок, на которых не выполняются элементарные нормы безопасности, возрастет минимум в 1,5 раза. Рынок будет завален углем неизвестного происхождения и сомнительного качества, а государство потеряет всякий контроль в этой сфере. При этом предприятия, несущие большую социальную нагрузку, будут загнаны в угол», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, риск отмены лицензирования в сфере добычи природных ископаемых касается не только угля. «Можно только представить себе последствия такого шага, например, в сфере добычи янтаря на северо-западе страны. Уникальные леса Волынского Полесья будут попросту уничтожены старателями, которые смогут фактически бесконтрольно проводить добычу «солнечного камня», – считает глава комитета промполитики.

«Лицензия должна быть не барьером для бизнеса. Лицензия должна стать гарантией понимания бизнесом своей ответственности за безопасность и качество работы на рынке. Кроме этого, большинство стран, располагающих природными ископаемыми, имеют систему лицензирования их добычи. Это и США, и Австралия, и Россия», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Власти этих стран, по мнению депутата, понимают, что снятие ограничений на доступ к недрам приведет к появлению безответственных пользователей и повышенному риску экологической безопасности. «Яркий пример потери государственного контроля над недропользованием – бесконтрольная добыча алмазов в ряде африканских стран, нанесшая непоправимый ущерб экологии», - отметила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, анализ опыта передовых стран мира в сфере лицензирования показывает: лицензий должно быть мало, но они должны надежно обеспечивать государственный контроль над сферами повышенной опасности.

«Наша цель – максимальная дерегуляция рынка. Однако она не должна привести к потере государственного контроля в сферах, связанных с безопасностью», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.