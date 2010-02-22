В БЮТ заявляют, что Литвин блокирует внеочередное заседание ВР

Партия регионов препятствует проведению внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициировала фракция БЮТ.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Фракция БЮТ, согласно ст. 87 Конституции и ст. 19 Регламента, собрала подписи для проведения внеочередного заседания с единственным требованием - рассмотреть постановление Партии регионов об отставке Кабинета министров. Однако на данный момент мы столкнулись с яростным сопротивлением и искусственными препятствиями со стороны регионалов», - заявил он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, секретариат Верховной Рады категорически не хочет принимать подписи БЮТ, а председатель ВР Владимир ЛИТВИН категорически отказывается созвать внеочередное заседание.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ уверен, что такое поведение регионалов и их сателлитов обусловлено пониманием собственной несостоятельности отправить правительство в отставку.

«Они понимают, что голосов за отставку правительства у них нет и в ближайшее время не будет», - подчеркнул народный депутат. А.КОЖЕМЯКИН отмечает, что блокирование внеочередного заседания Партией регионов и секретариатом Верховной Рады является нарушением закона. «Мы подали 150 подписей, и это наше конституционное требование. А те, кто отказывается выполнять ее, нарушают закон», - резюмировал он.