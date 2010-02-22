БЮТ хочет в среду собрать депутатов внеочередно

Фракция БЮТ инициирует проведение в среду, 24 февраля, внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом заявил руководитель избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что фракция Партии регионов внесла в Верховную Раду проект постановления об отставке Кабинета министров. “Самое опасное сегодня – это неопределенность во власти. Именно поэтому Блок Юлии Тимошенко, фракция нашего блока в парламенте настаивает на немедленном рассмотрении этого вопроса, и для этого внесла 150 подписей, чтобы этот проект был рассмотрен не позднее среды”, - сказал А.ТУРЧИНОВ. При этом он отметил, что, те, кто будет голосовать за этот проект, должны понимать последствия, которые они берут на себя.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля фракция Партии регионов зарегистрировала в парламенте проект постановления об ответственности Кабмина. Проект подан народным депутатом от Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.