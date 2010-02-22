Качиньский собирается на инаугурацию Януковича

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ планирует 25 февраля принять участие в инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте польского Президента.

Во время своего визита в Киев Л.КАЧИНЬСКИЙ также намерен провести двустороннюю встречу с новоизбранным Президентом Украины, в ходе которой, в частности, планирует обсудить дату возможного визита В.ЯНУКОВИЧА в Польшу.

„Во время встречи Президент повторит приглашение для В.ЯНУКОВИЧА посетить как можно скорее Польшу”, - отметил министр канцелярии главы польского государства Мариуш ГАНДЗЛИК.

Он в очередной раз отметил, что Украина остается стратегическим партнером для Польши, и поляки планируют в дальнейшем поддерживать евроатлантическую интеграцию украинцев.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Л.КАЧИНЬСКИЙ поздравил лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА с победой во втором туре президентских выборов 7 февраля, пожелав успехов на новой должности, и пригласил посетить с визитом Польшу.