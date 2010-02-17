Нардепы Луценко считают, что ВР должна отменить дату инаугурации

Верховная Рада Украины должна немедленно отменить свое постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента.

Об этом заявил народный депутат от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«После того, как сегодня Высший административный суд Украины приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии об установлении результатов выборов и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом, Верховная Рада должна была бы немедленно отменить свое вчерашнее Постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного главы государства”, - подчеркнул он, объясняя, что на данный момент, с правовой точки зрения, в Украине нет новоизбранного Президента, а есть только лицо, которое, по предварительным данным протоколов территориальных избирательных комиссий, набрало наибольшее количество голосов избирателей.

«Украинский парламент не наделен правом подменять собой судебные инстанции и он не может предусмотреть, каким будет решение Высшего админсуда по рассмотрении иска кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО по существу», - сказал депутат.

«Оставляя действующим вчерашнее постановление Верховной Рады Украины о дате инаугурации новоизбранного Президента, неформальное большинство парламента фактически подталкивают В.ЯНУКОВИЧА к совершению государственного переворота, поскольку создает условия для незаконного захвата высшего поста в государстве», - убежден Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление о проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента.

В тот же день кандидат на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО обжаловала в Высшем административном суде Украины решение Центральной избирательной комиссии, которым В.ЯНУКОВИЧ признан победителем президентских выборов.

Сегодня, 17 февраля, ВАСУ приостановил действие решения ЦИК об установлении результатов выборов и избрании В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

БЮТ уже зарегистрировал в ВР проект постановления об отмене решения относительно даты инаугурации.