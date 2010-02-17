В БЮТ не оценили вчерашние анекдоты от Ющенко

Вчерашняя пресс-конференция Президента Виктора Ющенко была посвящена тому, чтобы выпросить у Виктора Януковича государственную дачу и обеспечить себе спокойную старость.

Об этом заявила заместитель Председателя фракции БЮТ Елена Шустик, отметив, что таким образом «продолжаются плохие традиции краж государственной собственности», сообщает официальный сайт БЮТ.

Она напомнила, что вчера во время итоговой пресс-конференции действующий президент Виктор Ющенко заявил, что не намерен добровольно выселяться из государственной дачи в элитной Конча-Заспе под Киевом. «Я знаю, что по статусу государственным должностным лицам определенного уровня в соответствии с законом принадлежит такое право. Как распорядится будущий президент по отношению ко мне - это вопрос к нему», - заявил Виктор Ющенко.

«Ющенко четко намекнул Януковичу, что заслужил государственную дачу в частную собственность», - сказала Шустик, прибавив, что действующий гарант сделал все для того, чтобы Виктор Янукович достиг такого результата на выборах.

Она также подчеркнула, что последняя пресс-конференция Виктора Ющенко еще раз доказала: он абсолютно безответственный политик, который перекладывает вину за результаты своей провальной деятельности на других.

«Вместо того, чтобы говорить, что Юлия Тимошенко стала его самой большой ошибкой, лучше бы признал, что он сам стал самым большим разочарованием граждан за всю историю независимой Украины», - сказала народный депутат.

По ее словам, последнее обращение к народу обнаружило всю внутреннюю сущность Ющенко. «Речь, пересыпана слабыми, низкопробными анекдотами, все произнесенные посылы не делают чести президенту», - отметила парламентарий.

«Украинский народ дал достойную оценку президентству Ющенко. Сенсационные 5 процентов стали абсолютным рекордом недоверия к действующему президенту в европейской истории. Не имея мужества признать причины своего поражения, Виктор Андреевич сваливает с больной головы на здоровую, ища виновных в своих провалах – как во внешнеполитической сфере, так и в социальной и экономической. А провалов достаточно: ни один лозунг Майдана не реализован, ни одно обещание не выполнено. И этот горе-президент все еще пытается сыграть роль "доброго царя", которого подвело окружение, «злые бояре», - отметила народный депутат.

«Виктор Ющенко все сделал для того, чтобы Виктор Янукович достиг такого результата на выборах. Он, наверное, наивно думает, что помощь Януковичу на президентских выборах станет ему индульгенцией. Возможно, он и выторгует у «регионалов» себе спокойную старость, однако украинцы никогда не простят ему измену идеалам и надеждам, пять лет, потерянных на пустую болтовню и поиски виновных в собственной беспомощности», - сказала Елена Шустик.