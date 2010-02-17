Турчинов пока доволен судьей в деле "Тимошенко против ЦИК"

Руководитель Центрального избирательного штаба Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что решение Высшего административного суда Украины о приостановлении действия протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов Президента является правовым решением.

Как передает корреспондент УНИАН, так А.ТУРЧИНОВ прокомментировал журналистам сегодняшнее решение ВАСУ.

«Есть еще честные, порядочные судьи, которые, несмотря на давление, на осаду, в которой находятся уже несколько недель, все же принимают правовые решения, в основе которых - все процессуальные нормы», - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его мнению, решение о приостановлении действия протокола ЦИК является ответственным.

А.ТУРЧИНОВ также считает, что нет оснований для сомнений в автоматизированном выборе судьи, который будет рассматривать жалобу кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО. «У меня нет никаких оснований говорить, что это было необъективно и что было какое-то вмешательство в (автоматизированную) систему распределения дел», - добавил он.

«Я хочу верить и надеяться, что именно этот процесс, к которому, по-видимому, приковано внимание всех граждан нашей страны, пройдет в пределах действующей Конституции», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.