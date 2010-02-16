У Януковича говорят, что нардепы настроены на выборы весной 2011 года

Большинство депутатов считают, что местные выборы необходимо проводить весной 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что, исходя из настроений в зале, «большинство депутатов склоняется к тому, чтобы это была весна 2011 года».