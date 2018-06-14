Цвета и оттенки хмурого неба перемен

В эти выходные была подведена черта под долгим периодом в новейшей истории Украины. Период этот начался задолго до того, как Президент Виктор Ющенко прошел церемонию инаугурации, и даже до того, как люди понемногу стали собираться на Майдане ранним утром в понедельник 22 ноября 2004 года. И вот этот этап завершился. Не в воскресенье, когда Центризбирком объявил Виктора Януковича победителем президентских выборов, а ещё в субботу, когда с телеэкранов к народу обратилась премьер-министр Юлия Тимошенко.

Заявление леди премьера о непризнании победы конкурента, об отказе «собирать майданы», и о намерении настаивать на своей победе исключительно в судах означает лишь одно: в этом политическом сериале ничего принципиально нового уже не произойдёт. Точка. Титры. (Роль «титров», собственно, и исполнило оглашение вердикта ЦВК).

Чисто гипотетически финальные реплики героини ещё могут стать прологом – но точно не следующей серии, а разве что нового сезона нашей затянувшейся мыльной оперы – иногда комической, иногда драматической, а чаще всего и то, и другое одновременно. Объявленный перерыв – лучший повод оглянуться и посмотреть, к чему все мы пришли. Завершившиеся выборы и на самом деле оказались очередным промежуточным итогом – и для народа, и для государства, и для основных персонажей.

«ПРЫЖОК ЛЬВИЦЫ»

Загодя анонсированное как «прыжок львицы» телевыступление Тимошенко если и стало «прыжком» – то в пустоту. Прозвучи оно дней на пять раньше – в нём, возможно, и было бы что-то грозное, что-то указующее, или хотя бы информативное. Но сейчас госпожа премьер всего лишь констатировала уже состоявшийся ход событий.

Не будет «майданов»? – но настоящего Майдана и не могло быть в этот раз. Готовность добиваться «справедливости» в судах? – но суды уже рассматривают поданные иски (без особого, правда, успеха для БЮТ). «Непризнание» Януковича «легитимно избранным Президентом Украины», пусть даже с суровым уточнением «никогда», в сложившихся реалиях в практическом плане не значит вообще ничего, даже если депутаты фракции БЮТ постараются испортить «регионалам» инаугурационное чествование «тому що лидера» в Раде.

Да, конечно, Тимошенко сказала то, что к этому времени только и могли бы воспринять её фанаты. Но также и именно то, что ожидали её противники. А вовсе не то, чего они в самой глубине души опасались.

Собственно, для фанатов в первую очередь это обращение и предназначалось: чтобы убедить их в том, что она целую неделю пропадала не просто так, не сбежала из процесса, не впала в депрессию и т.д., о чем «клеветали враги» на всех Интернет-форумах. Нет! Она была вся в борьбе и готовила свой «прыжок» – вот эти самые иски, для которых, наконец, собраны «все доказательства»… Конечно, эта версия может быть воспринята лишь теми, кого, казалось бы, и убеждать незачем. Но, с другой стороны – удержание активистов «Фан-клуба леди Ю» может в самом ближайшем будущем оказаться насущной и остроактуальной задачей.

Вторая группа адресатов обращения премьера – международное сообщество: президенты, премьеры, министры и вообще все заинтересованные политики иностранных государств. Как раз, им-то, прежде всего и адресовано обещание отказа от «майданов». Тимошенко оказалась вынуждена дать это заверение мировым и, особенно, западным руководителям, поскольку их поздравления Януковичу к концу недели носили уже откровенно демонстративный характер.

Причем если поздравительной составляющей наслаждался вождь ПР, то демонстративная – предназначалась непосредственно Юлии Тимошенко. Так же, как и призыв международных (прежде всего, европейских) наблюдателей – поскорей признать результат народного волеизъявления – был фактически обращен только к ней, поскольку Янукович, как известно, и не думал ставить под сомнение свой долгожданный реванш.

Такое отношение к нашей стране – большому государству в самом центре Европы – крайне неприятный и очень тревожный сигнал. Поспешная готовность лидеров мирового сообщества признать победителем выборов Януковича В.Ф. вовсе не свидетельствует об их симпатиях конкретно к В.Ф. или об их твердокаменной уверенности в такой уж незамутненной чистоте и прозрачности избирательного процесса в Украине.

ДЕМОКРАТИЯ В ОПАСНОСТИ?

Свидетельствует такая поспешность лишь о том, что все эти мировые лидеры, по большому счёту, хотят одного – чтобы всё «это» «у них» (у нас) поскорей закончилось. Лишь бы поскорей и поокончательней. Ничего другого на нынешнем этапе они от нас уже не хотят. Потому что ничего хорошего они от нас уже не ждут. И мечтают хотя бы об «умиротворении» и хоть какой-то прогнозируемости.

Из этого, в частности, следует, что если новоизбранный глава государства сумеет предъявить мировому сообществу установленный «порядок» – то методы его достижения никого особенно не смутят.

Придираться и скрупулезно рассматривать все детали нового порядка «изнутри» на предмет соответствия демократическим и либеральным принципам никто, скорей всего, не будет. Так же, как не стали «с лупой» изучать сомнительные аспекты прошедших выборов. Хотя определенные «корректировки» результатов, похоже, имели место. Причем с обеих сторон.

Не стоит заблуждаться. Установление «порядка» входило в планы обоих фаворитов. И методы решения этой задачи у них вряд ли отличались бы принципиально. Однако нынешний расклад, когда обоим был продемонстрирован не столько уровень поддержки, сколько почти одинаковая степень недоверия, создаёт ситуацию парадоксальную. Налицо своеобразная «вилка возможностей».

Оптимисты надеются, что осознание зыбкости своего «триумфа» заставит Виктора Януковича держать в узде собственные амбиции и аппетиты своих соратников.

Пессимисты (просто страшно называть их реалистами) сильно опасаются, что всё будет наоборот: понимание того, насколько неуверенной и ненадежной оказалась, в конечном счёте, победа, будет стимулировать стремление перекроить систему власти таким образом, чтобы в дальнейшем как можно меньше зависело от того, что там черкают в бюллетенях избиратели.

Теоретически, на этом направлении как раз и могло бы выявиться одно (может быть, единственное) преимущество победы Януковича. В случае торжества Юлии Владимировны как бы противостоящая ей Партия регионов почти наверняка не смогла бы (скорей всего, не стала бы и пытаться) организовать сколько-нибудь серьёзную оппозицию «режиму». А вот БЮТ, хотя его ряды, вероятно, заметно поредеют после победы Януковича, однако, скорей всего, какое-то время будут оставаться достаточно серьёзной политической силой.

Впрочем, конструктивным фактором эта сила может быть лишь в том случае, если её вождь окажется способной осознать крах своей стратегии, тактики и методов последних лет. Если она окажется способной отставить истерически-кликушеский стиль и организовать реальный (а не только лишь объявленный) системный контроль над действиями власти.

И хотя – повторюсь – теоретически в этом нет ничего невозможного, но всё чаще реалистами у нас оказываются самые безнадежные пессимисты.

НЕ ТАК ТІЇ ВОРОЖЕНЬКИ, ЯК ДОБРІЇ ЛЮДИ

Адепты БЮТ всю минувшую неделю занимались «охотой на ведьм». Они искали и предавали анафеме всех виновных, по их мнению, в поражении своей госпожи. Никого не должно смущать, что таким образом они явочным порядком признавали факт поражения Тимошенко (хотя сама Юлия Владимировна, напомним, не признала его до сих пор). Не хотелось бы никого обижать, но это очень сектантская модель поведения – игнорировать вопиющие противоречия своей картины мира с окружающей действительностью и с элементарной логикой, игнорировать даже внутренние «нестыковки» в самой этой картине мира. Но до этих ли мелочей, когда идет поиск во всём виноватых врагов!

Врагами оказались, как нетрудно догадаться, практически все, кто не захотел «задрав штаны, бежать за Тимошенко» – начиная с Тигипко и Яценюка. А главными «изменщиками» провозглашены Ющенко и «противсихи всех мастей, калибров и мотиваций».

Это уже, что называется, – «клиника». Ну, разумеется, – если бы все «противсихи» проголосовали за Юлию Владимировну!.. Тогда, конечно, – да. Может быть. А если бы за неё проголосовали ещё и те, кто испортил свой бюллетень… И если бы пришли (и проголосовали, само собой, за Тимошенко) те свыше 30% избирателей, которые проигнорировали праздник волеизъявления… Остаётся добавить – если бы за неё отдали свои голоса ещё и все те, кто проголосовал за Януковича! – тогда и был бы полный триумф подлинной демократии, да?

Один господин, слывущий (у них в БЮТ) выдающимся интеллектуалом и законченным «технологом», совершил (интеллектуальный, естественно) подвиг, сумев объединить «в одном флаконе» инвективы и «противсихам», и Ющенко: «Работа Ющенко оказалась во втором туре решающей. Он сыграл колоссальную роль в демобилизации западноукраинского избирателя. Там едва ли не в каждый дом занесли (часто ножками и ручками «регионалов») обращение Ющенко голосовать против обоих».

Гипотетически, нельзя исключать, что в западных областях действительно разносили какие-то листовки от имени Ющенко – ведь засветились же на юго-востоке листовки «от имени Тигипко» – с призывом поддержать Тимошенко. Но, честно говоря, это представляется маловероятным – просто потому, что такие хитровывернутые «технологии» – не в стиле «регионалов». Они, скорей, в стиле их конкурентов.

Это только кажется, что вся эта истерия – всего лишь отражение обычной логики сектантов: «кто не с нами, тот против нас, тот враг народа и государства!» Нынешний фактический девиз звучит ещё более изощрённо: «враг народа и государства – всякий, кто не с нами, несмотря на то, что мы его оскорбляли и обманывали, несмотря на то, что мы на него клеветали, несмотря на то, что мы беспрерывно лгали, нимало не заботясь хотя бы о связности этой лжи».

Впрочем, тут никак нельзя быть полностью уверенным, с чем мы имеем дело: с кликушеством особо высоких степеней «посвящения» или, к примеру, с элементарным страхом наказания за «проваленную» кампанию БЮТ. Нельзя же исключать, что у Юлии Владимировны Тимошенко учинят строгий «разбор полётов». И тогда трудно будет избежать разговоров в формате «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» – особенно если г-жа Тимошенко собирается продолжать политическую деятельность.

* * *

Один из главных парадоксов завершившегося этапа заключается в том, что, хотя его финальный итог сам по себе совершенно безрадостен (как безрадостен был изначальный список выдвинувшихся претендентов) но ход избирательного процесса дает, тем не менее, основания для сдержанного оптимизма.

Всё зависит от интерпретации. Предельно низкая явка свидетельствует не только об «усталости» избирателей. Очевидно, что многие из не явившихся на избирательные участки просто побрезговали выбирать из этих двух кандидатов – не приемля ни «секты», ни «банды». А свыше 4% не поленились даже прийти и институционально высказать это своё неприятие. Очевидно также, что немалая часть формально голосовавших «за», фактически голосовала «против». Одни – против «банды», другие – против «секты».

То, что первых оказалось немногим меньше, объясняется довольно легко. И в нашей, да и, строго говоря, в мировой культуре, полно вызывающих симпатии разбойников – от Робин Гуда и Кудеяра-атамана до Юрия Деточкина и героя «Калины красной» Шукшина. И в ней практически нет раскаявшихся или «прозревших» сектантов.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН