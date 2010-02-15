Литвин уже внес проект постановления ВР о президентской присяге Януковича

Проект постановления Верховной Рады за номером 6069 “О внесении изменений в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва в связи с проведением торжественного заседания, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины” сегодня зарегистрирован в аппарате ВР. Документ внесен спикером парламента Владимиром Литвиным состоит лишь из двух пунктов:

1. Внести изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 19 января 2010 года, предусмотрев 25 февраля 2010 года проведение утреннего пленарного заседания с 12 часов.

2. В соответствии со статьей 104 Конституции Украины и Постановлением Верховной Рады Украины от 14 декабря 2004 года "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" провести 25 февраля 2005 года в 12 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранным Президентом Украины”.

Постановление вступит в действие со дня его принятия.