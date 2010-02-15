Намерения Тимошенко политологи назвали «политическим самосожжением»

08:37, 15 февраля 2010
Политика
9497 0

А регионалы готовятся к инаугурации

Несмотря на протесты пяти членов Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Виктора Януковича победителем президентских выборов. БЮТ не принял это решение и пообещал обжаловать его в суде.

Во время принятия окончательного вердикта возле ЦИК митинговали несколько тысяч сторонников Партии регионов, а несколько десятков депутатов фракции этой партии были в помещении и не пускали туда журналистов. Согласно итоговому протоколу, Янукович получил на 3,5 процента больше голосов в 10 регионах. А Тимошенко победила в 17 областях и Киеве, но с меньшим количеством голосов избирателей. 

Пятеро членов комиссии не согласились с итоговым протоколом, призывая дождаться судебных решений относительно 42 жалоб БЮТ. Руководство блока Тимошенко называет решение ЦИК незаконным и готовится обжаловать его в суде. Некоторые политологи называют такие намерения БЮТ «политическим самосожжением» премьер-министра.

В свою очередь профессор политологии Алексей Гарань в интервью «Немецкой волне» сказал, что не согласен с таким прогнозом, поскольку Тимошенко действует в пределах закона и не призывает к уличным протестам: «Речь не идет о том, что она будет дестабилизировать страну. Это позволяет ей лишь дополнительно уменьшать легитимность Януковича и повышать свою силу в политическом противостоянии».

Партия регионов в понедельник готовится назвать дату инаугурации Януковича. А уже во вторник регионалы грозятся подать в парламент проект постановления об отставке правительства Тимошенко. Один из главных депутатов Партии регионов Борис Колесников не исключил внеочередных парламентских выборов, если его фракции не удастся сформировать новую правящую коалицию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter