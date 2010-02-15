Намерения Тимошенко политологи назвали «политическим самосожжением»

Несмотря на протесты пяти членов Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Виктора Януковича победителем президентских выборов. БЮТ не принял это решение и пообещал обжаловать его в суде.

Во время принятия окончательного вердикта возле ЦИК митинговали несколько тысяч сторонников Партии регионов, а несколько десятков депутатов фракции этой партии были в помещении и не пускали туда журналистов. Согласно итоговому протоколу, Янукович получил на 3,5 процента больше голосов в 10 регионах. А Тимошенко победила в 17 областях и Киеве, но с меньшим количеством голосов избирателей.

Пятеро членов комиссии не согласились с итоговым протоколом, призывая дождаться судебных решений относительно 42 жалоб БЮТ. Руководство блока Тимошенко называет решение ЦИК незаконным и готовится обжаловать его в суде. Некоторые политологи называют такие намерения БЮТ «политическим самосожжением» премьер-министра.

В свою очередь профессор политологии Алексей Гарань в интервью «Немецкой волне» сказал, что не согласен с таким прогнозом, поскольку Тимошенко действует в пределах закона и не призывает к уличным протестам: «Речь не идет о том, что она будет дестабилизировать страну. Это позволяет ей лишь дополнительно уменьшать легитимность Януковича и повышать свою силу в политическом противостоянии».

Партия регионов в понедельник готовится назвать дату инаугурации Януковича. А уже во вторник регионалы грозятся подать в парламент проект постановления об отставке правительства Тимошенко. Один из главных депутатов Партии регионов Борис Колесников не исключил внеочередных парламентских выборов, если его фракции не удастся сформировать новую правящую коалицию.