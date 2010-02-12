ЦИК получила все 225 «мокрых» протокола

Центральная избирательная комиссия получила из окружных избирательных комиссий 225 протоколов с “мокрыми” печатями относительно результатов голосования во втором туре выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

Он отметил, что в данный момент Центризбирком ожидает от окружных избирательных комиссий поступления восьми протоколов с уточненными результатами голосования.

Также А.МАГЕРА сообщил, что ЦИК получает протоколы от избирательных участков из заграничного избирательного округа. Но, по его словам, есть объективные причины для возможных задержек с поступлением протоколов из-за границы. Это связано с тем, что из некоторых участков представители МИД могут вылететь самолетом в Киев только раз в неделю.

При этом А.МАГЕРА заметил, что ЦИК получает данные о содержании протоколов на заграничных избирательных участках по факсу и по телефону, и уже сегодня планирует установить результаты голосования в заграничном избирательном округе.

А.МАГЕРА отметил, что пока рано говорить о сроках установления официальных результатов выборов Президента Украины.

«Это будет зависеть от того, например, мы в пятницу или в субботу получим последний протокол. Я не могу сейчас сказать, что в субботу мы получим, а в понедельник будет заседание», - сказал А.МАГЕРА.