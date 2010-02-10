Пересчет голосов не повлияет на результат выборов

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что пересчет голосов избирателей не повлияет на изменение результатов президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве.

Политолог считает, что представители обоих кандидатов в президенты использовали технологии для увеличения количества голосов на тех или иных избирательных участках.

«У меня есть подозрение, что каждая из сторон использовала и мобилизационные технологии организации голосования, и есть подозрения о нарушениях», - сказал политолог.

В то же время А.ЕРМОЛАЕВ полагает, что эти нарушения соотносимы по количеству у обоих кандидатов. Поэтому он прогнозирует, что в случае инициирования сторонниками лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО пересчета голосов в округах, где победил лидера Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, его сторонники сразу же поставят вопрос о пересчете голосов в округах, где преимущество получила премьер-министр. «Соответственно, практического результата опротестования выборов и сокращения разрыва вряд ли можно будет достичь», - сказал. А.ЕРМОЛАЕВ.

Также политолог уверен, что БЮТ не будет добиваться признания результатов выборов в целом недействительными, поскольку уже фактически состоялась их международная легитимизация.

А.ЕРМОЛАЕВ напомнил, что в украинском законодательстве четко определены сроки подсчета голосов, опротестования выборов и проведения инаугурации. «Я думаю, эта жесткость и внятность закона в этих вопросах позволяет говорить, что уже через две недели – независимо от напряжения, которое сохранится в эти дни вокруг отдельных судебных процессов – результат будет подтвержден и оглашен, и дата инаугурации будет максимально приближена к сроку оглашения (результатов) выборов», - отметил он.

«То есть, долго тянуть резину не будут», - добавил политолог.